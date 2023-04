Ultime Notizie – Evan Gershkovich arrestato in Russia, appello giornali italiani: “Venga subito rilasciato” (Di lunedì 10 aprile 2023) Lettera-appello dei direttori dei sei principali quotidiani italiani al nuovo ambasciatore russo in Italia Alexei Paramonov per sollecitare il rilascio del corrispondente del Wall Street Journal Evan Gershkovich. A firmare l’appello Claudio Cerasa (Il Foglio), Luciano Fontana (Corriere della Sera), Massimo Giannini (La Stampa), Massimo Martinelli (Il Messaggero), Maurizio Molinari (La Repubblica), Agnese Pini (Qn Quotidiano nazionale, Il Giorno, La Nazione e il Resto del Carlino). “Le scriviamo, al pari di quanto hanno fatto degli autorevoli nostri colleghi europei e statunitensi verso i rappresentanti diplomatici della Federazione Russa a Washington e Parigi, per esprimere tutta la nostra profonda preoccupazione e il nostro sconcerto per l’arresto e l’incriminazione a Mosca di Evan ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 10 aprile 2023) Lettera-dei direttori dei sei principali quotidianial nuovo ambasciatore russo in Italia Alexei Paramonov per sollecitare il rilascio del corrispondente del Wall Street Journal. A firmare l’Claudio Cerasa (Il Foglio), Luciano Fontana (Corriere della Sera), Massimo Giannini (La Stampa), Massimo Martinelli (Il Messaggero), Maurizio Molinari (La Repubblica), Agnese Pini (Qn Quotidiano nazionale, Il Giorno, La Nazione e il Resto del Carlino). “Le scriviamo, al pari di quanto hanno fatto degli autorevoli nostri colleghi europei e statunitensi verso i rappresentanti diplomatici della Federazione Russa a Washington e Parigi, per esprimere tutta la nostra profonda preoccupazione e il nostro sconcerto per l’arresto e l’incriminazione a Mosca di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Milan, buone notizie per #Pioli: le ultime dall'allenamento - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - MarekNapoli : RT @cn1926it: #Raspadori sarà disponibile contro il #Milan. Domani provino per #Osimhen – Repubblica - CorriereCitta : Clochard all’interno dell’ex colonia Vittorio Emanuele di Ostia, Forza Italia firma un’interrogazione parlamentare… -