Ultime Notizie – Eros Ramazzotti e stop concerto per malore fan, "Croce rossa valuta vie legali" (Di lunedì 10 aprile 2023) La Croce rossa italiana valuta le vie legali dopo quanto accaduto durante il concerto di Eros Ramazzotti a Firenze. Una donna si è sentita male durante il live del cantautore romano che, appena si è reso conto di cosa stesse succedendo, si è fermato e, una volta arrivati i soccorritori, gli ha detto: "Siete arrivati 10 minuti in ritardo. Era già morta. Ca..o, siete in 18, che fate lì?". Il video di quanto accaduto ha fatto il giro dei social. "In riferimento al video che sta circolando sui social ed è stato rilanciato da alcuni media locali e nazionali in cui il cantante accusa di negligenza i volontari della CRI, il Presidente del Comitato di Firenze della Croce rossa Italiana Lorenzo Andreoni ritiene opportuno intervenire per ...

