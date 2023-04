Ultime Notizie – Cina simula attacco contro obiettivi-chiave Taiwan, arriva nave Usa da guerra (Di lunedì 10 aprile 2023) La Cina continua anche oggi le sue manovre militari su larga scala vicino a Taiwan per il terzo giorno consecutivo. Tra queste, la simulazione di diversi attacchi di precisione su “obiettivi chiave sull’isola di Taiwan e sulle aree marine circostanti”. Le manovre militari di Pechino sono una rappresaglia per l’incontro della presidente di Taiwan Tsai Ing-wen con il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Kevin McCarthy la scorsa settimana. Questa mattina, il ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato che le forze armate Taiwanesi stanno monitorando da vicino la situazione e hanno “reagito con calma”. Oggi, il ministero ha registrato 59 aerei da combattimento e 11 navi dell’esercito cinese ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 10 aprile 2023) Lacontinua anche oggi le sue manovre militari su larga scala vicino aper il terzo giorno consecutivo. Tra queste, lazione di diversi attacchi di precisione su “sull’isola die sulle aree marine circostanti”. Le manovre militari di Pechino sono una rappresaglia per l’indella presidente diTsai Ing-wen con il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Kevin McCarthy la scorsa settimana. Questa mattina, il ministero della Difesa diha dichiarato che le forze armateesi stanno monitorando da vicino la situazione e hanno “reagito con calma”. Oggi, il ministero ha registrato 59 aerei da combattimento e 11 navi dell’esercito cinese ...

