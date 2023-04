Ultima generazione a Fdi | Ddl non ci spaventa | pronti anche al carcere

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 aprile 2023) Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "Siamo molto sorpresi nel vedere una maggioranza che invece di occuparsi della crisi climatica è sempre più attiva nel promuovere leggi ad hoc per punire azioni non violente messe in campo da persone preoccupate per il futuro di tutti". Lo dice all'Adnkronos Simone Ficicchia, portavoce del collettivo di attivisti per il clima '', commentando I file prodotti da diverse agenzie con l'obiettivo di inasprire le pene per chi imbratta monumenti ed edifici pubblici. "Segnalo che esiste già il reato di danneggiamento, che ci è statocontestato come ipotesi di reato per le nostre azioni: ma probabilmente questo reato non può essere perseguito in tribunale proprio perché il danneggiamento non c'è mai stato. Per questo si punta a punire l''imbrattamento', ma questo rischia di portare a una ...