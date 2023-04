UFFICIALE: Logan Paul ha rinnovato il suo contratto, rimarrà in WWE (Di lunedì 10 aprile 2023) Nelle ultime settimane si è discusso molto della situazione di Logan Paul in WWE. Il suo contratto è infatti scaduto il giorno di WrestleMania 39, e in molti si sono chiesti se tale contratto sarebbe effettivamente stato rinnovato. Dopo qualche giorno di attesa Paul ha finalmente posto fine ai quesiti, rivelando su Twitter il suo futuro con la federazione. “contratto rinnovato” Contract renewed @WWE pic.twitter.com/qFHGCMMBMo— Logan Paul (@LoganPaul) April 10, 2023 Paul è stato di poche parole, e si è limitato a pubblicare una foto insieme a HHH su Twitter in cui la caption recita “contratto rinnovato”. Al momento non si ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 10 aprile 2023) Nelle ultime settimane si è discusso molto della situazione diin WWE. Il suoè infatti scaduto il giorno di WrestleMania 39, e in molti si sono chiesti se talesarebbe effettivamente stato. Dopo qualche giorno di attesaha finalmente posto fine ai quesiti, rivelando su Twitter il suo futuro con la federazione. “” Contract renewed @WWE pic.twitter.com/qFHGCMMBMo—(@) April 10, 2023è stato di poche parole, e si è limitato a pubblicare una foto insieme a HHH su Twitter in cui la caption recita “”. Al momento non si ...

