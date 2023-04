UFC Corner #220

(Di lunedì 10 aprile 2023) Un saluto a tutti i lettori di Zona Wrestling da Giammarco Ibba che, da Cagliari, ma col cuore al Kaseya Center di Miami, vi dà il benvenuto all’appuntamento numero 220 di UFC, sui vostri schermi in occasione di UFC 287: Pereira Vs Adesanya 2. 137lb Catchweight bout: Raul “El Nino Problema” Rosas Jr Vs Christian Rodriguez Parte il match ed il diciottenne cerca immediatamente invano un takedown, a discapito del quale trova poi un leggero controllo a parete, dal quale nascono diversi scambi a terra, dove, dopo il primo minuto, Rosas Jr si dimostra mattatore assoluto della contesa, grazie ad un ground control che va ad estendersi fino al termine della prima ripresa, nettamente in suo favore nonostante il mezzo minuto di controllo in favore di Rodriguez; inizia il secondo round dove, invece, potremmo dire che è venuto a mostrarsi il rovescio della ...

