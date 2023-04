Ucraina-Russia, Zelensky chiede di parlare con Modi: India aiuti soluzione crisi (Di lunedì 10 aprile 2023) Peskov: "Nessun piano di tregua per la Pasqua ortodossa" Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un colloquio con il presidente Indiano Narendra Modi. Lo ha detto la viceministra degli Esteri Ucraina Emine Dzhaparova spiegando che Zelensky vuole coinvolgere l’India e chiederle di svolgere un ruolo per la soluzione della crisi in Ucraina. Dzhaparova è oggi in India per una visita di quattro giorni a Nuova Delhi, la prima di un ministro ucraino dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. PASQUA ORTODOSSA – Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in conferenza stampa ha detto che ”non è stato avanzato” alcun piano per una tregua in vista della Pasqua ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 aprile 2023) Peskov: "Nessun piano di tregua per la Pasqua ortodossa" Il presidente ucraino Volodymyrha chiesto un colloquio con il presidenteno Narendra. Lo ha detto la viceministra degli EsteriEmine Dzhaparova spiegando chevuole coinvolgere l’rle di svolgere un ruolo per ladellain. Dzhaparova è oggi inper una visita di quattro giorni a Nuova Delhi, la prima di un ministro ucraino dall’invasione dell’da parte della. PASQUA ORTODOSSA – Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in conferenza stampa ha detto che ”non è stato avanzato” alcun piano per una tregua in vista della Pasqua ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Inviare ai vari Orsini, Travaglio, De Cesare, Conte e compagnia. I Russi vogliono che l’Ucraina cessi di esistere c… - Agenzia_Ansa : Ventiquattro bambini della regione di Kherson sono stati riportati in Ucraina, dopo essere stati trattenuti in Russ… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Militari ucraini, la situazione a Bakhmut è un 'inferno'. Parlano alla tv nazionale, i russi hanno più m… - jilted_gen : @pisto_gol C'è da mantenere l'Ucraina zio, se no poi piangete perché non li sosteniamo contro la Russia. Cristo San… - IlConteIT : @DanielaPF75 Ti capisco benissimo, molti hanno smesso di seguirmi perché fin da subito mi sono schierata con l'Ucra… -