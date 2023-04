Ucraina-Russia, Zelensky chiede di parlare con Modi: India aiuti soluzione crisi (Di lunedì 10 aprile 2023) Nuova Delhi, 10 apr. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un colloquio con il presidente Indiano Narendra Modi. Lo ha detto la viceministra degli Esteri Ucraina Emine Dzhaparova spiegando che Zelensky vuole coinvolgere l'India e chiederle di svolgere un ruolo per la soluzione della crisi in Ucraina. Dzhaparova è oggi in India per una visita di quattro giorni a Nuova Delhi, la prima di un ministro ucraino dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. PASQUA ORTODOSSA - Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in conferenza stampa ha detto che ''non è stato avanzato'' alcun piano per una tregua in vista della Pasqua ortodossa, ''ma la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Nuova Delhi, 10 apr. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyrha chiesto un colloquio con il presidenteno Narendra. Lo ha detto la viceministra degli EsteriEmine Dzhaparova spiegando chevuole coinvolgere l'rle di svolgere un ruolo per ladellain. Dzhaparova è oggi inper una visita di quattro giorni a Nuova Delhi, la prima di un ministro ucraino dall'invasione dell'da parte della. PASQUA ORTODOSSA - Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in conferenza stampa ha detto che ''non è stato avanzato'' alcun piano per una tregua in vista della Pasqua ortodossa, ''ma la ...

