Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 aprile 2023) Mosca, 10 apr. (Adnkronos) - ''Non può essere'' il fatto che gli Stati Unitiil presidente ucraino I file prodotti da diverse agenzie , ''come fanno con altri''. Ad affermarlo in conferenza stampa il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, sottolineando che "il fatto che gli Stati Uniti abbiano da tempo iniziato a sorvegliare vari capi di Stato, in particolare quelli europei, è emerso ripetutamente. Pertanto, non può essere'' chesia sotto sorveglianza americana. Per Peskov è poi difficile immaginare che la Francia possa svolgere un ruolo da mediatore nel conflitto in, dal momento che Parigi è indirettamente e direttamente coinvolta nel conflitto dalla parte di Kiev. I portavoce del Cremlino ha commentato così la I file prodotti da diverse agenzie . "Parigi ora non ...