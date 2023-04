Ucraina, Russia: “Non è escluso che Usa spiino Zelensky” (Di lunedì 10 aprile 2023) Cremlino: "Francia coinvolta in conflitto, non può essere mediatore" ”Non può essere escluso” il fatto che gli Stati Uniti spiino il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ”come fanno con altri”. Ad affermarlo in conferenza stampa il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, sottolineando che “il fatto che gli Stati Uniti abbiano da tempo iniziato a sorvegliare vari capi di Stato, in particolare quelli europei, è emerso ripetutamente. Pertanto, non può essere escluso” che Zelensky sia sotto sorveglianza americana. Per Peskov è poi difficile immaginare che la Francia possa svolgere un ruolo da mediatore nel conflitto in Ucraina, dal momento che Parigi è indirettamente e direttamente coinvolta nel conflitto dalla parte di Kiev. I portavoce del Cremlino ha commentato così la proposta del ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 aprile 2023) Cremlino: "Francia coinvolta in conflitto, non può essere mediatore" ”Non può essere” il fatto che gli Stati Unitiil presidente ucraino Volodymyr, ”come fanno con altri”. Ad affermarlo in conferenza stampa il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, sottolineando che “il fatto che gli Stati Uniti abbiano da tempo iniziato a sorvegliare vari capi di Stato, in particolare quelli europei, è emerso ripetutamente. Pertanto, non può essere” chesia sotto sorveglianza americana. Per Peskov è poi difficile immaginare che la Francia possa svolgere un ruolo da mediatore nel conflitto in, dal momento che Parigi è indirettamente e direttamente coinvolta nel conflitto dalla parte di Kiev. I portavoce del Cremlino ha commentato così la proposta del ...

