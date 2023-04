Ucraina-Russia, Kiev cambia piani militari dopo fuga notizie Usa (Di lunedì 10 aprile 2023) (Adnkronos) – L’Ucraina ha dovuto cambiare i propri piani a causa dei documenti dell’intelligence Usa pubblicati sui social. Lo riferisce la Cnn, citando una fonte vicina al presidente Volodymyr Zelensky. L’emittente americana fa riferimento in particolare a 53 documenti, che sarebbero stati diffusi sul social Discord tra metà febbraio e l’inizio di marzo. Alcuni dei documenti, che i funzionari statunitensi definiscono autentici, evidenziano attività di intelligence condotta dagli Usa anche in relazione ad alleati chiave, tra cui Corea del Sud, Israele e Ucraina. Altri file documentano la capacità americana di acquisire informazioni relative al ministero della Difesa russo e alla Wagner, la compagnia di mercenari guidata da Yevgeny Prigozhin. Le informazioni sono ricavate attraverso comunicazioni intercettate e ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 aprile 2023) (Adnkronos) – L’ha dovutore i propria causa dei documenti dell’intelligence Usa pubblicati sui social. Lo riferisce la Cnn, citando una fonte vicina al presidente Volodymyr Zelensky. L’emittente americana fa riferimento in particolare a 53 documenti, che sarebbero stati diffusi sul social Discord tra metà febbraio e l’inizio di marzo. Alcuni dei documenti, che i funzionari statunitensi definiscono autentici, evidenziano attività di intelligence condotta dagli Usa anche in relazione ad alleati chiave, tra cui Corea del Sud, Israele e. Altri file documentano la capacità americana di acquisire informazioni relative al ministero della Difesa russo e alla Wagner, la compagnia di mercenari guidata da Yevgeny Prigozhin. Le informazioni sono ricavate attraverso comunicazioni intercettate e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Inviare ai vari Orsini, Travaglio, De Cesare, Conte e compagnia. I Russi vogliono che l’Ucraina cessi di esistere c… - Agenzia_Ansa : Ventiquattro bambini della regione di Kherson sono stati riportati in Ucraina, dopo essere stati trattenuti in Russ… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Militari ucraini, la situazione a Bakhmut è un 'inferno'. Parlano alla tv nazionale, i russi hanno più m… - cescon_maurizio : L'ambasciatore Sergio Romano, sul @Corriere pasquale dice chiaro e tondo che 'l'espansione della #NATO alle porte d… - uacrisis_it : Come riportare in patria i bambini ucraini trasferiti con la forza in Russia? L’operazione per salvare la 17enne Ma… -