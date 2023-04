Ucraina | la diretta – Raid di Mosca nella notte sulla regione di Kherson “La Russia potrebbe chiedere una tregua per la Pasqua ortodossa”

(Di lunedì 10 aprile 2023) Le truppe russe continuano a concentrare le loro azioni offensive nelle direzioni di Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Marinkadi Donetsk: respinti 58 attacchi. Shoigu a Minsk per incontrare Lukashenko. Nei leaks Usa la conferma: “Kiev a corto di munizioni” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Le forze di Mosca hanno concentrato le loro azioni offensive nelle direzioni di Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Marinka nella regione di Donetsk, nell'orientale, dove ieri le truppe ucraine hanno respinto 58 attacchi: lo ha reso noto lo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev. Ieri i russi hanno lanciato 26 raid aerei e 4 attacchi ...Le truppe ucraine hanno respinto più di 50 attacchi russi nelle direzioni di Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Marinka nella regione di Donetsk, nell'orientale, ha reso noto l'esercito ucraino. Per ...10 apr 05:58 Guardian: "Soldati di Usa, Francia, Gb e Lettonia in" Inè attivo un piccolo contingente di meno di un centinaio di addetti alle operazioni speciali di Paesi Nato come ...

Guerra Ucraina Russia, le news. Mosca potrebbe chiedere tregua per Pasqua ortodossa. LIVE Sky Tg24

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news. Raid su Zaporizhzhia e Kherson, diversi civili morti. LIVE