Ucraina | il Lugansk denuncia | ' Mosca rapisce la popolazione civile dalle proprie case'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lentespechio : @FabGiagnoni La Repubblica popolare del Lugansk non esiste. È come Paperopoli. Esiste una regione che 30 anni fa vo… - globalistIT : - GianniBerici : RT @christian_fsi: 'Il regime di Kiev commette gravi crimini contro i civili che vivono nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, Za… - NicolaMile19722 : RT @christian_fsi: 'Il regime di Kiev commette gravi crimini contro i civili che vivono nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, Za… - mcc43_ : Le repubbliche separatiste del #Donbass, #Donetsk e #Lugansk. Sono già parte della Federazione Russa, dopo i refere… -

, l'amministrazione militare dell'Oblast diha denunciato raid e rapimenti di civili da parte delle autorità imposte da Mosca nella provincia orientale, in gran parte occupata ...Cinque civili sono morti e almeno altri otto sono rimasti feriti innei bombardamenti russi ... Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk,e Donetsk. Kiev, 468 ...... gli attacchi hanno interessato otto delle 24 regioni del Paese: Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk,e Donetsk. 09 apr 10:44 Pasqua, auguri Zelensky:...

NYT: Ucraina, a rischio scorte di munizioni antiaeree. Zelensky: Mosca uccide in un giorno di festa - Kiev: a Bakhmut Mosca usa tattica siriana, "Truppe Wagner esauste" - Kiev: a Bakhmut Mosca usa tattica siriana, "Truppe Wagner esauste" RaiNews

Ucraina, la denuncia dell'amministrazione militare dell'oblast di Lugansk: «I casi di rapimenti violenti della popolazione civile per mano degli invasori russi non si fermano».Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...