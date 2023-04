Ucraina | a rischio scorte munizioni antiaeree Bombe Russia su Kherson

(Di lunedì 10 aprile 2023) (Adnkronos) - Laha bombardato nella notte 2 comunità nell'oblast ucraino di, ha dichiarato su Telegram il governatore della regione Oleksandr Prokudin come si legge sul Kyiv Independent. "hanno appena colpito il villaggio di Novoberyslav nella comunità di Beryslav. I caccia nemici hanno sganciato anche tresul villaggio di Kizomys nella comunità di Bilozerka", ha dichiarato Prokudin. Non sono state segnalate vittime tra i civili, secondo il governatore. La notizia dei bombardamenti aerei è arrivata subito dopo che Prokudin ha riferito ieri, lunedì 9 aprile, che le I file prodotti da diverse agenzie . Intanto la rete di difesa aerea dell'rischia di essere sopraffatta, a meno che non venga presto rinforzata, si legge sul I file prodotti da diverse agenzie . Finora, le ...

Non sarebbe nel loro interesse mettere ail sostegno europeo sollevando un polverone. Mantenere aperta la reteaiuta anche i clienti europei che stanno facendo causa a Gazprom per ...Allarme aereo nella notte in sette regioni. New York Times: missili per la difesa aerea S - 300 e Buk saranno completamente finiti entro il 3 ...... che non è cosa così facile - , allora corriamo ilsemplicemente di restare senza armi ... nel Donetsk Per approfondire: Il reportage " La passione dell'L'analisi " I piani top secret di ...

(Adnkronos) – La Russia ha bombardato nella notte 2 comunità nell'oblast ucraino di Kherson, ha dichiarato su Telegram il governatore della regione Oleksandr Prokudin come si legge sul Kyiv Independen ...