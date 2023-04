Ucraina, “a rischio scorte munizioni antiaeree”. Bombe Russia su Kherson (Di lunedì 10 aprile 2023) New York Times: missili per difesa aerea S-300 e Buk completamente finiti entro inizio maggio La Russia ha bombardato nella notte 2 comunità nell’oblast ucraino di Kherson, ha dichiarato su Telegram il governatore della regione Oleksandr Prokudin come si legge sul Kyiv Independent. “Bombe hanno appena colpito il villaggio di Novoberyslav nella comunità di Beryslav. I caccia nemici hanno sganciato anche tre Bombe sul villaggio di Kizomys nella comunità di Bilozerka”, ha dichiarato Prokudin. Non sono state segnalate vittime tra i civili, secondo il governatore. La notizia dei bombardamenti aerei è arrivata subito dopo che Prokudin ha riferito ieri, lunedì 9 aprile, che le truppe russe hanno bombardato l’Oblast di Kherson 71 volte nell’arco di 24 ore. Intanto la rete di difesa aerea ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 aprile 2023) New York Times: missili per difesa aerea S-300 e Buk completamente finiti entro inizio maggio Laha bombardato nella notte 2 comunità nell’oblast ucraino di, ha dichiarato su Telegram il governatore della regione Oleksandr Prokudin come si legge sul Kyiv Independent. “hanno appena colpito il villaggio di Novoberyslav nella comunità di Beryslav. I caccia nemici hanno sganciato anche tresul villaggio di Kizomys nella comunità di Bilozerka”, ha dichiarato Prokudin. Non sono state segnalate vittime tra i civili, secondo il governatore. La notizia dei bombardamenti aerei è arrivata subito dopo che Prokudin ha riferito ieri, lunedì 9 aprile, che le truppe russe hanno bombardato l’Oblast di71 volte nell’arco di 24 ore. Intanto la rete di difesa aerea ...

