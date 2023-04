Ucciso dall’orso, la fidanzata contro Selvaggia Lucarelli: Parlatedi cose che non conoscete, gli animali siete voi (Di lunedì 10 aprile 2023) “Signora Lucarelli non so se le e’ chiaro che noi nel bosco ci viviamo, esci dalla porta di casa e sei nel bosco. Nessuno cerca niente, nessuno e’ uno sprovveduto. L’orso ha fatto quello che l’istinto gli diceva e la colpa non e’ sicuramente attribuibile all’animale. Se non si ha cognizione di causa e’ meglio tapparsi la bocca e lasciar fare chi se ne intende. siete voi gli animali che banchettano sul dolore altrui”. Lo ha scritto sui social Alessia Gregori, fidanzata di Andrea Papi, l’appassionato di running di 26 anni che mercoledi’ scorso nei boschi di Caldes in Val di Sole e’ stato ferito mortalmente da un orso nei confronti del quale pende l’ordinanza del governatore trentino Fugatti dell’abbattimento. A Gregori non e’ piaciuto il concetto scritto dalla giornalista, opinionista e blogger Selvaggia ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 aprile 2023) “Signoranon so se le e’ chiaro che noi nel bosco ci viviamo, esci dalla porta di casa e sei nel bosco. Nessuno cerca niente, nessuno e’ uno sprovveduto. L’orso ha fatto quello che l’istinto gli diceva e la colpa non e’ sicuramente attribuibile all’animale. Se non si ha cognizione di causa e’ meglio tapparsi la bocca e lasciar fare chi se ne intende.voi gliche banchettano sul dolore altrui”. Lo ha scritto sui social Alessia Gregori,di Andrea Papi, l’appassionato di running di 26 anni che mercoledi’ scorso nei boschi di Caldes in Val di Sole e’ stato ferito mortalmente da un orso nei confronti del quale pende l’ordinanza del governatore trentino Fugatti dell’abbattimento. A Gregori non e’ piaciuto il concetto scritto dalla giornalista, opinionista e blogger...

