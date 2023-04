Ucciso da orso in Trentino, la madre: "Siamo arrabbiati e indignati" (Di lunedì 10 aprile 2023) "Siamo arrabbiati e indignati. Il sistema ha fatto sì che Andrea diventasse la prima vittima annunciata. Eravamo a conoscenza dei fatti accaduti nel tempo, ma non ci sono stati grandi interventi per garantire la sicurezza della popolazione". Lo scrive Franca Ghirardini, la mamma di Andrea Papi, il 26enne aggredito e Ucciso da un orso in Trentino, in una lettera alle autorità diffusa attraverso gli avvocati Marcello Paiar e Maura Cravotto. Lo riporta La Stampa. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 10 aprile 2023) ". Il sistema ha fatto sì che Andrea diventasse la prima vittima annunciata. Eravamo a conoscenza dei fatti accaduti nel tempo, ma non ci sono stati grandi interventi per garantire la sicurezza della popolazione". Lo scrive Franca Ghirardini, la mamma di Andrea Papi, il 26enne aggredito eda unin, in una lettera alle autorità diffusa attraverso gli avvocati Marcello Paiar e Maura Cravotto. Lo riporta La Stampa.

