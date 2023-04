Tuttosport – “I dati 2022/23 confermano il talento” (Di lunedì 10 aprile 2023) 2023-04-10 14:34:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Guarda la gallery Rovella, primo gol in Serie A contro l’Udinese: la gioia incontenibile Juventus e lo sguardo su Rovella Il bianconero deve evidentemente essere nel destino di Rovella, che oltre ad aver trovato la prima rete in massima serie contro l’Udinese, vede il suo futuro in maglia Juventus. Infatti l’ex Genoa si è accasato al Monza con la formula del prestito, ma il suo cartellino è di proprietà della Juve. E la società bianconera lo tiene evidentemente in grande considerazione, tanto da avergli dedicato una news sul proprio sito, nella rubrica “Next Gen on the road” in cui aggiorna sul rendimento dei giovani in prestito in caso di eventi particolarmente rilevanti: “La ricorderà a lungo la vigilia di Pasqua 2023, Nicolò Rovella. ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 10 aprile 2023) 2023-04-10 14:34:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di: Guarda la gallery Rovella, primo gol in Serie A contro l’Udinese: la gioia incontenibile Juventus e lo sguardo su Rovella Il bianconero deve evidentemente essere nel destino di Rovella, che oltre ad aver trovato la prima rete in massima serie contro l’Udinese, vede il suo futuro in maglia Juventus. Infatti l’ex Genoa si è accasato al Monza con la formula del prestito, ma il suo cartellino è di proprietà della Juve. E la società bianconera lo tiene evidentemente in grande considerazione, tanto da avergli dedicato una news sul proprio sito, nella rubrica “Next Gen on the road” in cui aggiorna sul rendimento dei giovani in prestito in caso di eventi particolarmente rilevanti: “La ricorderà a lungo la vigilia di Pasqua 2023, Nicolò Rovella. ...

