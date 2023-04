"Tutto falso", "Basta minch***": Cav in intensiva, Mentana e la furiosa smentita di Zangrillo (Di lunedì 10 aprile 2023) Nel tardo pomeriggio del giorno di Pasquetta, oggi lunedì 10 aprile, sono trapelate voci sorprendenti su Silvio Berlusconi. Secondo quanto riferito, il Cavaliere si sarebbe alzato per la prima volta da quando è stato ricoverato lo scorso mercoledì in terapia intensiva. E ancora, dopo essersi alzato si sarebbe sottoposto ad esercizi respiratori. Una circostanza che però è stata nettamente e seccamente smentita da Alberto Zangrillo, medico del San Raffaele e medico personale di Silvio Berlusconi, una smentita data quasi in tempo reale da Enrico Mentana nei primi minuti del TgLa7. Lasciando l'ospedale, Zangrillo ha tuonato: "Noi siamo persone serie. Tutto ha un limite. Bisogna attenersi al comunicato firmato da me e Fabio Ciceri, per cui se su qualche testata anche di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Nel tardo pomeriggio del giorno di Pasquetta, oggi lunedì 10 aprile, sono trapelate voci sorprendenti su Silvio Berlusconi. Secondo quanto riferito, il Cavaliere si sarebbe alzato per la prima volta da quando è stato ricoverato lo scorso mercoledì in terapia. E ancora, dopo essersi alzato si sarebbe sottoposto ad esercizi respiratori. Una circostanza che però è stata nettamente e seccamenteda Alberto, medico del San Raffaele e medico personale di Silvio Berlusconi, unadata quasi in tempo reale da Enriconei primi minuti del TgLa7. Lasciando l'ospedale,ha tuonato: "Noi siamo persone serie.ha un limite. Bisogna attenersi al comunicato firmato da me e Fabio Ciceri, per cui se su qualche testata anche di ...

