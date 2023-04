Tutta la classe rinuncia alla gita scolastica per andare al 18esimo compleanno della compagna con disabilità (Di lunedì 10 aprile 2023) Niente gita scolastica, la prima dopo il covid, per una classe quarta di Pontecorvo. Gli studenti hanno infatti rinunciato al viaggio perchè coincide con il giorno del compleanno della compagna con disabilità. Per i ragazzi nessun dubbio: si resta a casa a festeggiare la compagna. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 aprile 2023) Niente, la prima dopo il covid, per unaquarta di Pontecorvo. Gli studenti hanno infattito al viaggio perchè coincide con il giorno delcon. Per i ragazzi nessun dubbio: si resta a casa a festeggiare la. L'articolo .

