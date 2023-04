Turismo, Bergamo 28esima meta italiana più gradita: meglio di Como e Cremona, peggio di Milano e Brescia (Di lunedì 10 aprile 2023) Bergamo. Meno recensioni positive rispetto a Milano e a Brescia ma, rimanendo in Lombardia, più apprezzata di Cremona, Pavia, Como e Monza. Su 100 città italiane Bergamo è 28esima tra le mete più gradite dai visitatori. La classifica è stata stilata da Preply, piattaforma globale di apprendimento delle lingue, che ha analizzato le recensioni online di città famose, piccole città e località meno conosciute, e le valutazioni su TripAdvisor. L’obiettivo dello studio è stato quello di esaminare le destinazioni in base alla loro attrattività turistica, le bellezze naturali e artistiche, la storia e l’architettura che da sempre affascinano i visitatori, sia italiani che stranieri, e supportare i viaggiatori nella scelta dei loro programmi di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 10 aprile 2023). Meno recensioni positive rispetto ae ama, rimanendo in Lombardia, più apprezzata di, Pavia,e Monza. Su 100 città italianetra le mete più gradite dai visitatori. La classifica è stata stilata da Preply, piattaforma globale di apprendimento delle lingue, che ha analizzato le recensioni online di città famose, piccole città e località meno conosciute, e le valutazioni su TripAdvisor. L’obiettivo dello studio è stato quello di esaminare le destinazioni in base alla loro attrattività turistica, le bellezze naturali e artistiche, la storia e l’architettura che da sempre affascinano i visitatori, sia italiani che stranieri, e supportare i viaggiatori nella scelta dei loro programmi di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CamuniCando : Arpa Lombardia, le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta. Turismo: sorridono laghi, montagne, Bergamo e Brescia… - Gazzettadmilano : Un aprile positivo - secondo Confcommercio - per il turismo in Lombardia, spinto dai ponti e da appuntamenti import… - PiuValliTV : PASQUA E PASQUETTA DA “TUTTO PIENO” Pasqua da tutto esaurito o quasi, sul Sebino e nelle valli bresciane e bergam… - Teleconsulspa : Ebinter Bergamo: stanziati 1,2 milioni di euro per lavoratori e imprese del terziario e turismo - Newsinunclick : ISLANDS OF SICILY DMO delle Isole e degli Arcipelaghi di Sicilia FIERA DEI TERRITORI - AGRI & SLOW TRAVEL EXPO 3… -