TS – Juve, lo Sporting batte il Casa Pia 4-3: Trincao show, che tripletta! (Di lunedì 10 aprile 2023) 2023-04-09 22:51:00 Flash news da Tuttosport: Lo Sporting Lisbona fatica molto ma alla fine riesce a battere il Casa Pia per 4-3 in un match valido per 27ª giornata del campionato portoghese. È una vittoria molto importante per la squadra di Amorim che dopo il pari senza gol contro il Gil Vicente ottiene tre punti fondamentali nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Ora lo Sporting è a -5 dal Braga (al terzo posto). Straordinaria la prestazione di Trincao autore di una tripletta d'autore (con il gol decisivo realizzato all'85'). A completare il tabellino degli ospiti la rete di Pedro Goncalves. Per i padroni di Casa i gol sono firmati da Rafael Martins, Soma e Felippe (che due minuti dopo il gol del momentaneo pareggio viene anche espulso dall'arbitro ...

