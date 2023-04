Truffe: i sei metodi usati in strada, a cosa stare attenti (Di lunedì 10 aprile 2023) Sono soprattutto gli anziani a rimanere, spesso, vittime di raggiri e Truffe che si consumano per strada: ecco le più frequenti e come prestare attenzione Leggi su ilgiornale (Di lunedì 10 aprile 2023) Sono soprattutto gli anziani a rimanere, spesso, vittime di raggiri eche si consumano per: ecco le più frequenti e come preattenzione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giulio_angelis : @m55icor @OrNella645587 Sei tu che ti devi vergognare. Io ho solo detto che una legge che consente a chiunque di be… - archimedix73 : @Simona45104788 Mica ho insultato il nostro signore e neanche bestemmiato se scherzare sulla religione ti urta me n… - Alby057 : @MrETP @m55icor @OrNella645587 Ripeto non capisci, ma va bene lo stesso. Nessuno dice che non ci siano le truffe su… - GemmaGamberini : @SBruganelli @W0lf_90 SICURAMENTE PIU' OBBIETTIVO E MENO FINTO MORALISTA VISTO COME HA USATO 2 PESI E 2 MISURE SIGN… - Lovefeet_00 : Sei un amante dei feticci dei piedi? Sei davvero un acquirente? Seguimi e parla con me sul mio account ufficiale ??… -