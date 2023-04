(Di lunedì 10 aprile 2023) TecnoAndroid La nuovache sta girando fa credere alle persone di poter beneficiare di una sorta di bonus da 22.000 € in cripto valute solo per la giornata in cui arriva l’e-in questione. Bisogna stare molto attenti visto che si tratta di un tentativo di phishing pronto a rubare i vostri dati personali e all’occorrenza anche i soldi dalle vostre carte che andrete a collegare i moduli da compilare collegati a loro volta ai link nel testo. In basso c’è il testo completo che compare all’interno dell’e-in questione. State molto attenti ad evitare in ogni modo di cliccare sui link.phishing lascia credere di poter avere 22.000di bonus, ecco il testo da cui stare alla larga “QUESTO SITO SEGRETO PAGA 22000 € DALLE CRIPTOVALUTE, SOLO OGGI FINO ALLE 00:00 Ciao, quello che vedi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Truffa pericolosissima tramite e-mail, persi MIGLIAIA di euro dagli italiani - -

Fai attenzione a questache sta girando sul web per i fan del Grande Fratello VIP Se sei tra gli affezionati del programma, fai molta attenzione. Se, per esempio, stavi ...Solo che il prodotto è il virus o la. Abbiamo fatto una prova e il risultato è stato a dir poco allarmante . Abbiamo chiesto a ChatGPT : " Scrivi una email per conto della banca in cui avverti ...Fai attenzione a questache sta girando sul web per i fan del Grande Fratello VIP Se sei tra gli affezionati del programma, fai molta attenzione. Se, per esempio, stavi ...