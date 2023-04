Truffa del bonifico bancario, ecco come riconoscerla ed evitarla (Di lunedì 10 aprile 2023) TecnoAndroid Negli ultimi anni, il fenomeno delle truffe tramite bonifico bancario ha registrato un’impennata, in particolar modo durante la recente crisi sanitaria globale. Queste colpiscono aziende e privati e prevedono il trasferimento di denaro su un conto gestito da criminali informatici, i quali spesso si spacciano per persone reali o utilizzano marchi senza autorizzazione. Truffa del bonifico bancario: i consigli contro i criminali Esistono diversi tipi di truffe su bonifico bancario, tra cui la frode del falso fornitore, la frode del falso presidente, il phishing e la frode interna. Anche le frodi APP (Authorized Push Payment) però rappresentano un pericolo per aziende e privati, con criminali che si spacciano per fornitori, dipendenti o manager. Per ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 10 aprile 2023) TecnoAndroid Negli ultimi anni, il fenomeno delle truffe tramiteha registrato un’impennata, in particolar modo durante la recente crisi sanitaria globale. Queste colpiscono aziende e privati e prevedono il trasferimento di denaro su un conto gestito da criminali informatici, i quali spesso si spacciano per persone reali o utilizzano marchi senza autorizzazione.del: i consigli contro i criminali Esistono diversi tipi di truffe su, tra cui la frode del falso fornitore, la frode del falso presidente, il phishing e la frode interna. Anche le frodi APP (Authorized Push Payment) però rappresentano un pericolo per aziende e privati, con criminali che si spacciano per fornitori, dipendenti o manager. Per ...

