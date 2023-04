Trucco argento: l’effetto Diamond Crumbles è la tendenza PE 2023 (Di lunedì 10 aprile 2023) Un argento puro, metallico, frosty, quasi glossato. Sarà questo uno dei trend che ci accompagnerà per tutto il 2023. Almeno in fatto di Trucco occhi. Un po’ evocativa degli anni 2000 e un po’ proiettata nel futuro, la tendenza Diamond Crumbles (che letteralmente significa diamante sbriciolato) ha già conquistato passerelle e celebs. Non ultimo Jared Leto che ha sfoggiato un ombretto silver dal finish ultra-brillante a Parigi, lo scorso marzo, in occasione del party di lancio del nuovo profumo Angel Elixir di Mugler. Trucco argento: a chi sta bene Del resto l’argento è un colore decisamente no gender anche se non troppo versatile. Si addice, infatti, solo agli incarnati dal sottotono freddo, magari accompagnati da capelli biondo cenere, ... Leggi su amica (Di lunedì 10 aprile 2023) Unpuro, metallico, frosty, quasi glossato. Sarà questo uno dei trend che ci accompagnerà per tutto il. Almeno in fatto diocchi. Un po’ evocativa degli anni 2000 e un po’ proiettata nel futuro, la(che letteralmente significa diamante sbriciolato) ha già conquistato passerelle e celebs. Non ultimo Jared Leto che ha sfoggiato un ombretto silver dal finish ultra-brillante a Parigi, lo scorso marzo, in occasione del party di lancio del nuovo profumo Angel Elixir di Mugler.: a chi sta bene Del resto l’è un colore decisamente no gender anche se non troppo versatile. Si addice, infatti, solo agli incarnati dal sottotono freddo, magari accompagnati da capelli biondo cenere, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ShoppingAlertIT : Pinkiou Penne Tatuaggio Sopracciglia 3 Teste Penna Microblade 5 IN 1 Forniture Trucco Permanente Sopracciglia (Arge… - ShoppingAlertIT : NIKOU Righello per stencil per sopracciglia Righello per trucco per sopracciglia con posizionamento a 3 punti in ac… - minigio20 : @EM34793135 Ovvio. Io sono winter deep e so benissimo che l’argento e il trucco che si fa Oriana le stanno malissim… -