(Di lunedì 10 aprile 2023)sulil "": l'iniziativa di Matteo Monini, gravemente mutilato sul, che da anni incontra i lavoratori nelle aziende per portare la sua testimonianza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : Troppi morti sul lavoro. Riparte il Safety Tour - Economia - fisco24_info : Troppi morti sul lavoro. Riparte il Safety Tour: Dopo 38/ma operazione Mondini riprende ad incontrare lavoratori - candidoporzus : Io ridurrei anche i morti delle valanghe, son troppi. Farei una legge. - giuspetruzzella : @fdragoni Morti dal ridere! Troppi post cretini tipo questo.... - basic_roach : @Alessan77367164 @riccardomagi La cultura “gender” come la chiami tu serve ai ragazzini gay ad accettarsi, abbiamo… -

sul lavoro. Riparte il "Safety Tour": l'iniziativa di Matteo Monini, gravemente mutilato sul lavoro, che da anni incontra i lavoratori nelle aziende per portare la sua testimonianza ...L'altolà o la revisione sono imposti dai fatti: incidenti quadruplicati, traffico in tilt,. E centinaia di feriti (+382% in due anni). La traumatologia da monopattino è molto simile a ...Oltre 35e innumerevoli feriti. I campi di sfollati vicini sono ora tutti nel caos. Ecco un ... Eppure inpreferiscono voltarsi dall'altra parte". .

Troppi morti sul lavoro. Riparte il Safety Tour - Economia Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Troppi morti sul lavoro. Riparte il "Safety Tour": l'iniziativa di Matteo Monini, gravemente mutilato sul lavoro, che da anni incontra i lavoratori nelle aziende per portare la ...La sicurezza stradale continua a preoccupare i nostri governanti. Qualche mese fa, nella Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, sono stati resi pubblici i numeri sugli incidenti che ...