Troia | incidente | morto 65enne In tarda mattinata

Da non escludere il maltempo quale causa del sinistro. L'auto condotta dal 65enne è finita fuori strada mentre percorreva la statale 90 in territorio di Troia. Il guidatore è morto. Quello avvenuto in mattinata è stato il terzo incidente mortale nel foggiano in meno di ventiquattro ore.

Troia: incidente, morto 65enne

L'auto condotta dal 65enne è finita fuori strada mentre percorreva la statale 90 in territorio di Troia. Il guidatore è morto. Quello avvenuto in mattinata è stato il terzo incidente mortale nel foggiano.

Pasqua da dimenticare sulle strade foggiane, terzo morto in due giorni per incidente

Un uomo di 65 anni è morto in un incidente avvenuto questa mattina nelle campagne di Troia, nel Foggiano. Stando ai primi accertamenti l'uomo era alla guida di una utilitaria, in località Giardinetto.