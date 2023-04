Trenitalia | sciopero nazionale venerdì 14 aprile | otto ore di stop

(Di lunedì 10 aprile 2023)di 8 ore il prossimo14di tutto il personale. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal. La protesta si terrà dalle 9.00 alle 17.00. I sindacati denunciano che «dalla fine della pandemia di fatto sono andate a peggiorare le condizioni di lavoro sia dei ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizia e di ristorazione». «È necessario - chiedono le organizzazioni sindacali - riprendere un confronto serio finalizzato a risolvere le criticità per le lavoratrici e i lavoratori di». Nella stessa giornata e nella stessa fascia oraria (9-17) in Lombardia i sindacati Usb lavoro privato, Sgb e Cub Trasporti hanno proclamato uno...

