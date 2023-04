Trapelano in Rete i render di ASUS ROG Phone 7 e 7 Pro (Di lunedì 10 aprile 2023) Il noto leaker Evan Blass ha postato in Rete i render definitivi di ASUS ROG Phone 7 e ROG Phone 7 Pro a pochi giorni di distanza dall'annuncio ufficiale. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 10 aprile 2023) Il noto leaker Evan Blass ha postato indefinitivi diROG7 e ROG7 Pro a pochi giorni di distanza dall'annuncio ufficiale. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

