Tramezzini di patate | leggeri e gustosi | conquisterai tutti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 10 aprile 2023) Alcune ricette sono fatte per diventare un pranzo gustoso oppure una cena da leccarsi i baffi. La ricetta di oggi è proprio la risposta giusta per realizzare questo desiderio culinario. Idi, prosciutto e formaggio piaceranno a tutti e saranno perfetti da servire anche agli ospiti in più di un’occasione. Per realizzarli abbiamo bisogno di: 50 gr di pangrattato 100 gr di formaggio 750 gr di100 gr di prosciutto cotto Olio extravergine d’oliva 1 uovo Rosmarino Pepe Sale Vediamo insieme come preparare questi sfiziosi toast di, prosciutto e formaggio. Non potrai più fare a meno del loro squisito gusto! Cominciamo la preparazione della ricetta facendo lessare le nostre. Dopodiché possiamo rimuovere facilmente la buccia e inserirle nello ...