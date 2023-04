Tragico scontro frontale nell' Astigiano | morti quattro giovani

(Di lunedì 10 aprile 2023) Sono un 23enne di Asti e tre trentenni macedoni residentilevittime delloche si è verificatoa tarda serata di Pasqua in località Ponte Verde a Nizza ...

Sono un 23enne di Asti e tre trentenni macedoni residenti nell'Astigiano le quattro vittime dellofrontale che si è verificato nella tarda serata di Pasqua in località Ponte Verde a Nizza Monferrato (Asti), sulla provinciale 456 del Turchino, Su un'auto viaggiava, solo, il 23enne, sull'...schianto nell'Astigiano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale. I soccorsi sono stati ...... che ha in mano l'indagine, ha voluto vedere di persona i luoghi dove si è verificato il... LoQuello che può essere successo dal momento nel quale Fatima ha inserito la marcia, a quando ...

Tragico incidente sulla strada provinciale 456 a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Quattro persone sono morte in uno scontro fra due auto poco dopo le 22 di ieri sera, doemnica 9 ...Terribile incidente la sera di Pasqua sulla provinciale 456, in località Ponte verde, Nizza Monferrato (Asti). Lo schianto frontale tra due auto, avvenuto poco dopo le 22, ha causato la morte di quatt ...