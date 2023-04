Traffico Roma del 10-04-2023 ore 19:30 (Di lunedì 10 aprile 2023) Luceverde Roma Buonasera e Ben ritrovati da Marina riccomi Traffico intenso è fortemente rallentato sulla diramazione Roma nord tra Castelnuovo di Porto il raccordo anulare sulla A24 Roma L’Aquila code dal bivio con la A1 Roma-napoli alla barriera di Roma Est verso Roma e sulla Roma Napoli code a tratti tra Frosinone Valmontone Traffico intenso poi sulla A12 Roma Civitavecchia incolonnamenti tra Santa Marinella e Cerveteri e rallentamenti poi fino a Torre in Pietra su via Aurelia Traffico rallentato tra Dov’è Malagrotta Verso il raccordo sulla Cassia bis code a tratti tra Settevene Formello incolonnamenti a sud della capitale su via Pontina tra Pomezia e Castel di Decima sul Raccordo Anulare ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 aprile 2023) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati da Marina riccomiintenso è fortemente rallentato sulla diramazionenord tra Castelnuovo di Porto il raccordo anulare sulla A24L’Aquila code dal bivio con la A1-napoli alla barriera diEst versoe sullaNapoli code a tratti tra Frosinone Valmontoneintenso poi sulla A12Civitavecchia incolonnamenti tra Santa Marinella e Cerveteri e rallentamenti poi fino a Torre in Pietra su via Aureliarallentato tra Dov’è Malagrotta Verso il raccordo sulla Cassia bis code a tratti tra Settevene Formello incolonnamenti a sud della capitale su via Pontina tra Pomezia e Castel di Decima sul Raccordo Anulare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MrLin27 : RT @ilfoglio_it: Nell’attesa che il termovalorizzatore di Santa Palomba entri in esercizio, i rifiuti di Roma viaggeranno in treno fino in… - bertolire : RT @ilfoglio_it: Nell’attesa che il termovalorizzatore di Santa Palomba entri in esercizio, i rifiuti di Roma viaggeranno in treno fino in… - StefanoDeF92936 : RT @ilfoglio_it: Nell’attesa che il termovalorizzatore di Santa Palomba entri in esercizio, i rifiuti di Roma viaggeranno in treno fino in… - LuceverdeRoma : [AGG] ? #Roma - Via Merulana ?#Incidente RISOLTO e #Traffico REGOLARE ????altezza Largo Leopardialtezza Largo Leo… - ilfoglio_it : Nell’attesa che il termovalorizzatore di Santa Palomba entri in esercizio, i rifiuti di Roma viaggeranno in treno f… -