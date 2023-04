Traffico Roma del 10-04-2023 ore 19:00 (Di lunedì 10 aprile 2023) Luceverde Roma va Pomeriggio Ben ritrovati da Marina riccomi in progressivo aumento il Traffico di rientro verso la capitale code a tratti sulla A1 Roma Firenze tra Magliano Sabina e lei Ponzano rallentamenti sulla A24 Roma L’Aquila tra Castel Madama e Tivoli e sulla Roma Napoli code a tratti tra Ferentino e Valmontone ed ancora sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e raccordo anulare Traffico rallentato su via Pontina tra Pomezia e Castel di Decima intenso il Traffico di rientro anche su via Aurelia code a tratti tra Marina di San Nicola il Palidoro il rallentamenti tra Aranova il raccordo Traffico intenso Anche sulla A12 Roma Civitavecchia e sulla Cassia bis a Code a tratti tra Cesano e via della Giustiniana ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 aprile 2023) Luceverdeva Pomeriggio Ben ritrovati da Marina riccomi in progressivo aumento ildi rientro verso la capitale code a tratti sulla A1Firenze tra Magliano Sabina e lei Ponzano rallentamenti sulla A24L’Aquila tra Castel Madama e Tivoli e sullaNapoli code a tratti tra Ferentino e Valmontone ed ancora sulla diramazioneSud tra Torrenova e raccordo anularerallentato su via Pontina tra Pomezia e Castel di Decima intenso ildi rientro anche su via Aurelia code a tratti tra Marina di San Nicola il Palidoro il rallentamenti tra Aranova il raccordointenso Anche sulla A12Civitavecchia e sulla Cassia bis a Code a tratti tra Cesano e via della Giustiniana ...

