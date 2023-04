Traffico Roma del 10-04-2023 ore 18:00 (Di lunedì 10 aprile 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati in redazione Marina riccomi Traffico di rientro sulla A1 Roma-napoli e rallentamenti tra Anagni e Valmontone Traffico rallentato su via Pontina tra Castel Romano e Castel di Decima sulla diramazione Roma nord auto in fila tra Settebagni e il raccordo anulare incidente in zona Roma 70 su via dei Granai di Nerva rallentamenti in prossimità di via Tazio Nuvolari trasporto ferroviario ripristinata la circolazione lungo la linea fl3 Roma Viterbo circolazione regolare E anche sulla linea Pisa Roma i treni Intercity e regionali hanno registrato maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it ed è ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati in redazione Marina riccomidi rientro sulla A1-napoli e rallentamenti tra Anagni e Valmontonerallentato su via Pontina tra Castelno e Castel di Decima sulla diramazionenord auto in fila tra Settebagni e il raccordo anulare incidente in zona70 su via dei Granai di Nerva rallentamenti in prossimità di via Tazio Nuvolari trasporto ferroviario ripristinata la circolazione lungo la linea fl3Viterbo circolazione regolare E anche sulla linea Pisai treni Intercity e regionali hanno registrato maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è ...

