Traffico Roma del 10-04-2023 ore 15:30 (Di lunedì 10 aprile 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio ha trovati all’ascolto da Marina riccomi Traffico scarso irregolare al momento sulle consolari è lungo il raccordo anulare circolazione regolare nessuna difficoltà di rilievo sulla rete viaria della città via dei Fori Imperiali isola pedonale deviati mezzi di trasporto pubblico oggi Pasquetta orario festivo per metro bus e tram stasera a chiusura alle 21 della metro a per lavori di ammodernamento fino al termine del servizio bus sostitutivi trasporto ferroviario la linea fl3 Roma Viterbo è rallentata per un guasto a Cesano i treni regionali in transito possono subire limitazioni di percorso e tempi di percorrenza maggiori fino a 60 minuti i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it ed è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ha trovati all’ascolto da Marina riccomiscarso irregolare al momento sulle consolari è lungo il raccordo anulare circolazione regolare nessuna difficoltà di rilievo sulla rete viaria della città via dei Fori Imperiali isola pedonale deviati mezzi di trasporto pubblico oggi Pasquetta orario festivo per metro bus e tram stasera a chiusura alle 21 della metro a per lavori di ammodernamento fino al termine del servizio bus sostitutivi trasporto ferroviario la linea fl3Viterbo è rallentata per un guasto a Cesano i treni regionali in transito possono subire limitazioni di percorso e tempi di percorrenza maggiori fino a 60 minuti i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuceverdeRoma : ??#Treni Linea FL3 Roma - Bracciano - Viterbo ??#Traffico rallentato per un guasto alla linea a Cesano ?????in cors… - romait_it : Roma: gli affitti alle stelle provocano un traffico bestiale dalle periferie - - LuceverdeRoma : [AGG] #Roma - Via dei Castani ? #Incidente RISOLTO ? #Traffico REGOLARE #Luceverde #Lazio - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Roma - Viterbo: dalle ore 14.05 circolazione ferroviaria sosp… - LuceverdeRoma : [AGG] #Roma - Via Nola ? #Incidente RISOLTO ? #Traffico REGOLARE #Luceverde #Lazio -