Traffico Roma del 10-04-2023 ore 14:30 (Di lunedì 10 aprile 2023) Luceverde Roma pomeriggio per ritrovati all’ascolto e studia Marina riccomi in progressivo miglioramento la circolazione in uscita dalla capitale resta intenso il Traffico con dei sulla statale Aurelia tra Torre in Pietra il bivio per Valcanneto verso Ladispoli rallentamenti ancora verso Ostia su via Cristoforo Colombo sulla via del mare Traffico scarso sulla rete della città via dei Fori Imperiali isola pedonale deviati i mezzi del trasporto pubblico oggi Pasquetta orario festivo per metro tram e bus stasera chiusura alle 21 della metro per lavori di ammodernamento fino al termine del servizio bus sostitutivi e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it ed è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 aprile 2023) Luceverdepomeriggio per ritrovati all’ascolto e studia Marina riccomi in progressivo miglioramento la circolazione in uscita dalla capitale resta intenso ilcon dei sulla statale Aurelia tra Torre in Pietra il bivio per Valcanneto verso Ladispoli rallentamenti ancora verso Ostia su via Cristoforo Colombo sulla via del marescarso sulla rete della città via dei Fori Imperiali isola pedonale deviati i mezzi del trasporto pubblico oggi Pasquetta orario festivo per metro tram e bus stasera chiusura alle 21 della metro per lavori di ammodernamento fino al termine del servizio bus sostitutivi e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione ...

