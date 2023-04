Traffico Roma del 10-04-2023 ore 12:30 (Di lunedì 10 aprile 2023) Luceverde Roma Bentrovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara lunedì di Pasquetta in queste ore con Traffico intenso e molti spostamenti soprattutto tra Roma e zone fuori città sui litorali e in generale luoghi di intrattenimento e villeggiatura sul Raccordo Anulare diversi tratti in coda zona nord incolonnamenti tra la Bufalotta la Cassia bis in carreggiata esterna Cassia bis Traffico in uscita da Roma raccordo anulare nel tratto Ovest con incolonnamenti altezza Aurelia direzione Fiumicino equivale code sulla via Aurelia da Roma verso fuori raccordo anulare con lunghe Code in carreggiata interna dalla zona est del Tiburtino fino al tratto Sud Laurentina puntina a Roma Sud incolonnamenti su Colombo Via del Mare e Pontina queste le principali notizie più tardi ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 aprile 2023) LuceverdeBentrovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara lunedì di Pasquetta in queste ore conintenso e molti spostamenti soprattutto trae zone fuori città sui litorali e in generale luoghi di intrattenimento e villeggiatura sul Raccordo Anulare diversi tratti in coda zona nord incolonnamenti tra la Bufalotta la Cassia bis in carreggiata esterna Cassia bisin uscita daraccordo anulare nel tratto Ovest con incolonnamenti altezza Aurelia direzione Fiumicino equivale code sulla via Aurelia daverso fuori raccordo anulare con lunghe Code in carreggiata interna dalla zona est del Tiburtino fino al tratto Sud Laurentina puntina aSud incolonnamenti su Colombo Via del Mare e Pontina queste le principali notizie più tardi ...

