Traffico Roma del 10-04-2023 ore 11:30 Luceverde Roma Buona giornata da Simona cercherà Bentrovati lunedì di Pasquetta in aumento il Traffico rallentato intenso sul Raccordo Anulare sulla Pontina raccordo anulare con lentamente all'altezza della Pontina In entrambe le carreggiate e via Pontina con Traffico in uscita da Roma sul raccordo Traffico lungo il tratto Sud Est e rallentamenti tra la A24 e la galleria e poi zona nord del raccordo con tratti in coda tra la Bufalotta e la Cassia bis in carreggiata esterna come previsto aumentato il Traffico in queste ore centrali della giornata spostamenti tra Roma e le zone città rallentamenti sulla via Aurelia verso il litorale sulla Cassia bis Traffico in direzione Le Rughe Formello con questo è tutto un servizio a cura della c e della polizia

