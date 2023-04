Traffico Roma del 10-04-2023 ore 10:30 (Di lunedì 10 aprile 2023) Luceverde Roma Buona giornata ben trovati da Simone Cerchiara lunedì mattina di Pasquetta in leggero aumento il Traffico Abbiamo rallentamenti sulla Pontina in uscita da Roma attenzione a un incidente via Casilina zona Alessandrino all’altezza di via del Grano un incidente sulla viale dello Scalo San Lorenzo anche in autostrada un incidente ci troviamo sulla A1 diramazione Roma Sud Monte Porzio il raccolto via dei Fori Imperiali isola pedonale deviati i mezzi del trasporto pubblico oggi Pasquetta orario festivo per metro tram e bus a San Pietro a mezzogiorno celebrazioni della Pasqua chiusura al Traffico attenzione alla segnaletica con questo è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 aprile 2023) LuceverdeBuona giornata ben trovati da Simone Cerchiara lunedì mattina di Pasquetta in leggero aumento ilAbbiamo rallentamenti sulla Pontina in uscita daattenzione a un incidente via Casilina zona Alessandrino all’altezza di via del Grano un incidente sulla viale dello Scalo San Lorenzo anche in autostrada un incidente ci troviamo sulla A1 diramazioneSud Monte Porzio il raccolto via dei Fori Imperiali isola pedonale deviati i mezzi del trasporto pubblico oggi Pasquetta orario festivo per metro tram e bus a San Pietro a mezzogiorno celebrazioni della Pasqua chiusura alattenzione alla segnaletica con questo è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

