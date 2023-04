Traffico Roma del 10-04-2023 ore 09:00 (Di lunedì 10 aprile 2023) Luceverde Roma lunedì di Pasquetta con pochi spostamenti e con Traffico regolare su tutte le principali strade da Lungotevere alla tangenziale al Raccordo Anulare anche se sul lungotevere in Augusta attenzione a un incidente all’altezza di via dell’Ara Pacis nel corso della giornata a te su un aumento del Traffico con spostamenti tra Roma e le zone fuori della città per le scienze oggi il divieto di circolazione per i mezzi pesanti ed alle 13:51 isola pedonale via dei Fori Imperiali deviati mezzi pubblici anche oggi a San Pietro celebrazioni della Pasqua attenzione alle modifiche per la circolazione nell’area circostante da Simone Cerchiara per tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 aprile 2023) Luceverdelunedì di Pasquetta con pochi spostamenti e conregolare su tutte le principali strade da Lungotevere alla tangenziale al Raccordo Anulare anche se sul lungotevere in Augusta attenzione a un incidente all’altezza di via dell’Ara Pacis nel corso della giornata a te su un aumento delcon spostamenti trae le zone fuori della città per le scienze oggi il divieto di circolazione per i mezzi pesanti ed alle 13:51 isola pedonale via dei Fori Imperiali deviati mezzi pubblici anche oggi a San Pietro celebrazioni della Pasqua attenzione alle modifiche per la circolazione nell’area circostante da Simone Cerchiara per tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

