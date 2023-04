Traffico Roma del 10-04-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 aprile 2023) Luceverdeda Simone Cerchiara Buongiorno lunedì di Pasquetta con pochi spostamenti in queste prime ore del mattino e conregolare su tutte le principali strade da Lungotevere alla tangenziale al Raccordo Anulare anche se sul lungotevere in Augusta attenzione a un incidente all’altezza di via dell’Ara Pacis nel corso della giornata a te sono un aumento delcon spostamenti tra il litorale i castelli e le zona nord della città per le partenze oggi il divieto di circolazione per i mezzi pesanti è dalle 9 alle 14 anche oggi a San Pietro celebrazioni della Pasqua chiusuranella zona circostante via della Conciliazione e diverse strade del rione Borgo quelle interessate e con questo per il momento è tutto servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...