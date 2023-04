Tottenham | Kane non dimentica Conte | “Un grande uomo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 aprile 2023) Harrytorna a parlare a poche settimane dall’addio aldi Antonio. E il giudizio sul tecnico italiano non cambia. nonostante le dichiarazioni in cui l’ex Juve tacciava di poca personalità i giocatori degli Spurs. “è un– dice il bomber, come riporta il Daily Mail -, in quel momento le sue emozioni sono venute fuori, ma lui è fatto così e in questo è sempre stato coerente. Io e lui avevamo unrapporto e mi dispiace che per un motivo o per l’altro non sia potuto continuare. Gli auguro ovviamente il meglio per la sua prossima avventura, e nel frattempo io e gli altri giocatori continueremo a lottare seguendo Cristian Stellini per raggiungere l’obiettivo che ci siamo dati”. Ora ilè chiamato a ...