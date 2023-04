Torvaianica ‘Tu oggi muori’ | 25enne massacrato di botte dal branco | è grave

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 10 aprile 2023) Lo hannodisenza pietà. E avrebbero continuato, con quello che probabilmente adesso sarebbe un altro finale, se non fosse riuscito a fuggire e a mettersi in salvo. Il pestaggio è avvenuto nella tarda serata di, 10 aprile, nel giorno di Pasquetta, a, in pieno centro, in viale Francia. Sandro, nome di fantasia,del posto, era seduto su una panchina con un amico, intento a chiacchierare dopo aver preso un panino e una bibita in un bar. I due stavano finendo la consumazione quando un gruppo di giovani del posto, formato da 5 ragazzi e una ragazza si è avvicinato con l’intenzione di litigare. L’aggressione violenta: ‘Che te guardi?’ La scusa è stata palese. E a innestarla sarebbe stata la ragazza. “Che te guardi?“, avrebbe detto a Sandro. Il ragazzo, che non si era ...