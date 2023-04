Torino, vuole attraversare il fiume Po per scommessa: muore annegato un 18enne (Di lunedì 10 aprile 2023) Voleva attraversare il Po per scommessa. O forse per una “bravata“, come dicono gli investigatori. E’ per questo movito che un diciottenne di origini marocchine, Oussama Cherkaoui, è annegato nel fiume nel centro di Torino. “Volete vedere che attraverso il fiume a nuoto?”, avrebbe azzardato il giovane nella notte della vigilia di Pasqua. Il suo corpo è stato ripescato questa mattina vicino al punto nel quale era scomparso. Oussama Ckerkaoui si era tuffato sabato notte, intorno all’una. Era ai Murazzi, lungo Po Diaz, in compagnia di due amici, anche loro di origine straniera, quando aveva lanciato la sfida. Si era tolto le scarpe e il giubbotto, con dentro il portafoglio con i documenti, e si era buttato nelle acque fredde del fiume scomparendo. Gli amici, non vedendolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Volevail Po per. O forse per una “bravata“, come dicono gli investigatori. E’ per questo movito che un diciottenne di origini marocchine, Oussama Cherkaoui, ènelnel centro di. “Volete vedere che attraverso ila nuoto?”, avrebbe azzardato il giovane nella notte della vigilia di Pasqua. Il suo corpo è stato ripescato questa mattina vicino al punto nel quale era scomparso. Oussama Ckerkaoui si era tuffato sabato notte, intorno all’una. Era ai Murazzi, lungo Po Diaz, in compagnia di due amici, anche loro di origine straniera, quando aveva lanciato la sfida. Si era tolto le scarpe e il giubbotto, con dentro il portafoglio con i documenti, e si era buttato nelle acque fredde delscomparendo. Gli amici, non vedendolo ...

