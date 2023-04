Torino-Salernitana: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 10 aprile 2023) Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I granata si giocano le residue speranze di un posto in Europa, mentre i campani sperano di mettere un altro mattone verso la salvezza. Torino VS Salernitana: LE probabili formazioni Juric dovrebbe schierare la formazione migliore che prevede Milinkovic-Savic in porta, Gravillon, Schuurs e Buongiorno in difesa. A centrocampo, Singo, Ricci, Linetty e Rodriguez. In avanti, Vlasic e Miranckunk dietro Sanabria. Sousa non cambia per cui nel 3-4-2-1 si rivelerà Ochoa in porta e linea difensiva con Gyomber, Daniuluc e Pirola. A centrocampo, Sambia, Bohinen, Vilhena e Mazzocchi. In avanti, Candreva e Kastanos dietro Piatek. Torino(3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Gravillo, Schuurs, Buongiorno, Singo, Linetti, Ricci, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 10 aprile 2023) Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I granata si giocano le residue speranze di un posto in Europa, mentre i campani sperano di mettere un altro mattone verso la salvezza.VS: LEJuric dovrebbe schierare la formazione migliore che prevede Milinkovic-Savic in porta, Gravillon, Schuurs e Buongiorno in difesa. A centrocampo, Singo, Ricci, Linetty e Rodriguez. In avanti, Vlasic e Miranckunk dietro Sanabria. Sousa non cambia per cui nel 3-4-2-1 si rivelerà Ochoa in porta e linea difensiva con Gyomber, Daniuluc e Pirola. A centrocampo, Sambia, Bohinen, Vilhena e Mazzocchi. In avanti, Candreva e Kastanos dietro Piatek.(3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Gravillo, Schuurs, Buongiorno, Singo, Linetti, Ricci, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiCampania : La #Salernitana @OfficialUSS1919 vede la salvezza, ma niente calcoli - Paulo Sousa può preparare al meglio la sfida… - marinabeccuti : La Salernitana è specializzata in rimonte: il Torino dovrà stare attento - Torinogranatait : La Salernitana è specializzata in rimonte: il Torino dovrà stare attento - ferlito_fabio : Posate la pastiera, è tempo di #Torino #Salernitana. Come ANDREI: Il Memo Ochoa Daniliuc Gyomber Pirola Pa… - Ftbnews24 : #Salernitana, emergenza centrocampo per il Torino: Sousa rilancia Nicolussi Caviglia #Salernitana, Candreva, Mazzoc… -