Torino, la storia del prof che non riceve lo stipendio da novembre: “È inaccettabile, a marzo mi hanno dato 32 centesimi di euro” (Di lunedì 10 aprile 2023) “Ogni mattina insegniamo ai nostri studenti che cos’è il rispetto, ma in questo momento sono le istituzioni che ci mancano di rispetto facendoci svolgere la nostra professione senza pagarci”. Fabrizio Lucia insegna elettronica e sistemi automatici in un istituto superiore della provincia di Torino. Il 27 settembre dell’anno scorso ha superato il concorso straordinario. Doveva essere la svolta: da supplente a docente di ruolo. Ma lo stipendio ha smesso di arrivare. “Per me si è aperto un limbo” spiega Lucia che da novembre non percepisce lo stipendio. Anzi, qualcosa è arrivato: “Trentadue centesimi nella busta paga di marzo” sorride amaramente tenendo tra le mani il cedolino. All’inizio non si è allarmato: “Chiedevo spiegazioni e le uniche risposte che mi davano era di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) “Ogni mattina insegniamo ai nostri studenti che cos’è il rispetto, ma in questo momento sono le istituzioni che ci mancano di rispetto facendoci svolgere la nostraessione senza pagarci”. Fabrizio Lucia insegna elettronica e sistemi automatici in un istituto superiore della provincia di. Il 27 settembre dell’anno scorso ha superato il concorso straordinario. Doveva essere la svolta: da supplente a docente di ruolo. Ma loha smesso di arrivare. “Per me si è aperto un limbo” spiega Lucia che danon percepisce lo. Anzi, qualcosa è arrivato: “Trentaduenella busta paga di” sorride amaramente tenendo tra le mani il cedolino. All’inizio non si è allarmato: “Chiedevo spiegazioni e le uniche risposte che mi davano era di ...

