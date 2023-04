(Di lunedì 10 aprile 2023) Ladelditorna a bussare alle porte della ribalta internazionale con il suo quarto appuntamento stagionale: che si svolgerà dal 13 al 18 aprile a. Nella capitale peruviana per gli interpreti delle gare di carabina e di pistola vi sarà unadi confronto prima una primavera e di un’estate che promettono di essere serrate e roventi, visto che condurranno verso i Mondiali Assoluti della seconda metà di agosto a Baku.del: Sofia Ceccarello rappresenterà l’Italia inNon si scherza più quindi e anche l’Italia, seppur in maniera ridotta, e pronta a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Un vero e proprio tiro a segno contro i migranti che sostano sulle panchine. I vergognosi episodi a Verona - chrgdn : @CorkScrew12 Una decina d’anni fa, in Milan Catania, Capuano segnò con un tiro da centrocampo senza senso, un gol c… - Millanta90 : @EdoardoPonti Ciao Edoardo, ho trovato questa pagina di giornale a casa dei miei , datata 1957 , piazza navona Rom… - AppulusSamnite : @GioCallisto @radiosilvana @Ninanina1215 Tiro a indovinare: è abituata a sentirsene ripetere quotidianamente, maga… - split1234_ : @putino Kyrylo Budanov è stato fatto dimettere , e solo da poco reintegrato per essere andato contro la narrazione.… -

Al 15 , sugli sviluppi di un corner, un belal volo di Ferri vale il raddoppio, seguito dal 3 - 0 di Di Tomaso dalla sua area a porta vuota. Al 17 va aanche Mentasti, poi al 19 Peverini e ...Baldasso mette ai primi tre punti della sua serata per il 17 - 18, con i dieci minuti ... Coach Messina chiama timeout a 2'25' dalla fine del terzo quarto dopo ilda tre di Cheatham per il ...D'Almeida a: 47 - 56. Massone da tre: 50 - 56. Lo imita Guaiana: 53 - 56. Davis fa 1/2 dalla ... L'ultimoè una preghiera di Davis, lontana dal ferro. Vince Rimini, che sale a quota 8 in ...

Tiro a segno, Coppa del Mondo Lima 2023: in Perù una nuova occasione di verifica OA Sport

La Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno torna a bussare alle porte della ribalta internazionale con il suo quarto appuntamento stagionale: che si svolgerà dal 13 al 18 aprile a Lima. Nella capitale ...82' - A terra Vicari. Dopo un durissimo scontro con Cissè il centrale è a terra dolorante 81' - Dieci minuti circa alla fine della partita. Poche le occasioni, risultato ...