Timothée Chalamet canterà nel film biografico su Bob Dylan

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 10 aprile 2023) James Mangold dirigerànei panni di Bob. Lo stesso regista ha rivelato in un intervista a Collider, chepersonalmente i brani di, e non sarà invece doppiato. Quando inizieranno le riprese del biopic su Bobcon? Il regista di Indiana Jones e il quadrante del destino ha parlato del momento in cui si svolgerà il, che prevede di iniziare le riprese ad agosto. Le sue parole “È un momento così straordinario nella cultura americana e nella storia di Bob: un giovane Bobdi 19 anni che arriva a New York con circa due dollari in tasca e diventa una sensazione mondiale in tre anni“, ha detto alla pubblicazione. “Prima ...