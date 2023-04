TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: quattro offerte per i giorni di Pasqua (Di lunedì 10 aprile 2023) TecnoAndroid La primavera può essere vista come la stagione migliore per tutti i clienti di TIM, Vodafone, Iliad e WindTre che desiderano cambiare la loro ricaricabile di riferimento. Nel corso di questi giorni i provider hanno messo a disposizione di tutti gli utenti una serie di proposte molto interessanti per soglie di consumo e per prezzi da vero ribasso. TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori offerte per la primavera Una prima ricaricabile da non perdere è la TIM Wonder. Gli abbonati che scelgono il provider italiano come loro gestore di riferimento avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per internet. Il prezzo per il rinnovo della tariffa sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni. La ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 10 aprile 2023) TecnoAndroid La primavera può essere vista come la stagione migliore per tutti i clienti di TIM,che desiderano cambiare la loro ricaricabile di riferimento. Nel corso di questii provider hanno messo a disposizione di tutti gli utenti una serie di proposte molto interessanti per soglie di consumo e per prezzi da vero ribasso. TIM,: le miglioriper la primavera Una prima ricaricabile da non perdere è la TIM Wonder. Gli abbonati che scelgono il provider italiano come loro gestore di riferimento avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per internet. Il prezzo per il rinnovo della tariffa sarà di 9,99 euro ogni trenta. La ...

